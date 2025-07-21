В России заблокирована работа компании-производителя «Мирамистина»

Деятельность компании-владельца антисептика «Мирамистин» и «Окомистин» заблокирована на всей территории России. Об этом рассказал ТАСС адвокат собственников «Инфамеда» Рубен Маркарьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Речь идет о блокировке работы 164 медицинских представителей компании ООО "Инфамед" из-за ограничительных мер, наложенных судом, на всей территории России по обеспечению производства препарата, который участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны России»,— рассказал господин Маркарьян.

Адвокат собственников «Инфамеда» уточнил, что судебное разбирательство связано с действиями Павла Хейфица и его жены Оксаны. По его словам, супруги предложили помощь в продаже «Инфамеда». Им удалось убедить владельца «Инфамеда» заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене. Владельцу предложили 7,5 млн руб. вместо реальной суммы — более 1 млрд руб.

На действия господ Хейфиц владельцы «Мирамистина» подали заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.