«Мирамистин» продолжат выпускать в России

Адвокат собственников ООО «Инфамед» Рубен Маркарьян прокомментировал «Ъ» информацию о запрете работы компании и остановке производства антисептика «Мирамистин». По его словам, речи о блокировке работы предприятий не идет: обеспечительные меры, которые наложил на собственников предприятия суд, заключаются запрете распоряжаться имущественными правами.

Как пояснил господин Маркарьян, ООО «Инфамед» не является производителем антисептика «Мирамистин» и капель «Окомистин». Компания владеет регистрационными удостоверениями на них и имеет право на использование товарных знаков на основании лицензионного договора. Как следует из государственного реестра лекарственных средств, оба препарата сейчас производит компания «Инфамед К».

«Арбитражным судом Московской области приняты обеспечительные меры не в виде запрета на выпуск препарата, а в виде запрета собственникам ООО "Инфамед"ИНФАМЕД» отчуждать и иным образом распоряжаться имуществом и имущественными правами, принадлежащими ООО "Инфамед" на праве собственности, том числе правами на регистрационные удостоверения на препараты "Мирамистин" и "Окомистин"»,— рассказал Рубен Маркарьян.

Разбирательство, в рамках которого суд наложил эти обеспечительные меры, связано с деятельностью супругов Павла и Оксаны Хейфиц, отметил адвокат. Они убедили собственников «Инфамеда» — Виталия Николаева и Ирину Хугаеву --заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене (7,5 млн руб.).

Виктория Колганова