Стоимость бани Тимура Иванова оценили дороже конфискованного дома

СКР предъявит экс-замминистра обороны Тимуру Иванову обвинения по двум новым коррупционным эпизодам. Об этом «Ъ» сообщили источник в правоохранительных органах. Первый эпизод связан с получением взятки в 152 млн руб. через заем для ООО «Агрокомплекс «Русское село», второй — со строительством бани за 56 млн руб. для бывшей жены чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», первый эпизод основан на показаниях гендиректора «Волжский берег» Сергея Бородина, заключившего сделку со следствием. Второй подтвердил совладелец «Олимпситистрой» Александр Фомин, заявивший, что баню построили в обмен на покровительство Иванова.

Иванов арестован в апреле 2024 года по делу о взятках на 1,185 млрд руб. Позже его осудили на 13 лет за хищения средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка «Интеркоммерц». Новые эпизоды могут войти в текущее дело или стать основой отдельного расследования. Адвокат Иванова отрицает предъявление обвинений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову строят новые взятки».