В США рассекретили более 230 тыс. документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Национальная разведка США опубликовала более 230 тыс. страниц документов, связанных с убийством американского общественного деятеля Мартина Лютера Кинга. Он был убит в 1968 году. Документы представлены на сайте archives.gov.

Опубликованные документы — служебные записки Федерального бюро расследований, сводки Центрального разведывательного управления. Некоторые из документы были оцифрованы впервые.

Двое из ныне живущих детей Мартина Лютера Кинга выступали против публикации этих сведений, отмечает AP. В своем заявлении они обратили внимание на личный характер некоторых документов. По их словам, «эти файлы следует рассматривать в полном историческом контексте».

Распоряжение о публикации выдала директор Нацразведки Тулси Габбард. Она руководствовалась директивой о прозрачности, которую издал президент США Дональд Трамп. Ранее по ней были опубликованы документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта Кеннеди.