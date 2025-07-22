Кикшеринг впал в детство

Представители крупных кикшеринговых компаний за последний год выявили более 50 тыс. случаев использования электросамокатов несовершеннолетними по всей стране, однако не заблокировали их. В регионах также отмечают, что число несовершеннолетних пользователей кикшеринга только растет, несмотря на договоренность операторов блокировать аккаунты, не прошедшие проверку подтверждения возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несовершеннолетние по всей стране более 50 тыс. раз нарушили правила использования электросамокатов одного из ведущих кикшеринговых сервисов, следует из внутренней статистики, которая есть в распоряжении “Ъ”. Сейчас операторы выявляют такие случаи, но не блокируют аккаунты несовершеннолетних.

Это обусловлено погоней за экономической выгодой и сложной проверкой самих фактов блокировки, говорит собеседник “Ъ” в одном из сервисов.

Проблему подтверждают и региональные власти. «Санкт-Петербург сохраняет первое место по числу смертей в результате ДТП на электросамокатах, причем большинство этих случаев касается именно несовершеннолетних»,— рассказали в местном МВД. Как добавляют там, поиск нарушителей ПДД на электросамокатах занимает «много времени, так как кикшеринговые сервисы не всегда отвечают на запросы ГИБДД». В Екатеринбурге проблема несовершеннолетних пользователей кикшерингов только усугубляется, рассказывает депутат Свердловского законодательного собрания Алексей Свалов. Это происходит на фоне увеличения числа самих устройств — до 16 тыс. штук в 2025 году. При этом, добавляет он, данные официальной статистики могут быть занижены, а исходя из ситуации на улице, ограничения кикшеринговых компаний на езду несовершеннолетних фактически не работают.

В мэрии Благовещенска отмечают, что за последний год число несовершеннолетних пользователей в городе только выросло; так, до 70% водителей кикшеринга являются подростками: «Зафиксированы случаи не просто использования подростками электросамокатов, но и нарушений ПДД. Всего с начала года — более 600 жалоб в администрацию, около 40% обращений касались несовершеннолетних». Проблему езды несовершеннолетних на электросамокатах и увеличение числа таких пользователей подтвердили также в Якутии, Саратове и Приморском крае. В МВД РФ и Ассоциации операторов микромобильности не ответили “Ъ”.

На рынке электросамокатов топ-3 игроков составляют «МТС Юрент», «Яндекс Go» и Whoosh. Годом ранее стало известно, что операторы кикшеринга начали блокировать аккаунты несовершеннолетних, писали «Известия» в июне 2024 года. В Москве арендовать электросамокат с этого года можно только при прохождении верификации через Mos ID (см. “Ъ” от 10 февраля). В дептрансе Москвы рассказали “Ъ”, что со старта сезона проката заблокировали 32 тыс. аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту.

В «МТС Юрент» рассказали “Ъ”, что выявляют нарушения и блокируют аккаунты при помощи сервиса МТС ID. В «Яндекс Go» сообщили, что «больше 99,9% поездок в сервисе проходят без нарушений и инцидентов», но заблокировано за сезон 40 тыс. аккаунтов. В Woosh рассказали, что по России проверяют возраст пользователя через авторизацию по Банк ID. «При фотофиксации нарушения в поездке отправляем на принудительную верификацию и, если не прошел или младше 16 лет (18 лет в Москве), штрафуем и блокируем»,— добавили там.

25,3 миллиона человек составило число пользователей кикшеринга по итогам 2024 года, по данным компании «Трушеринг».

«Проверить, действительно ли все сервисы блокируют аккаунты несовершеннолетних, можно при наличии надежного инсайдера, отвечающего за такие блокировки сразу в трех крупнейших компаниях»,— напоминает издатель профильного портала «Трушеринг» Юрий Николаев.

Недостаточное наказание со стороны операторов за аренду электросамокатов несовершеннолетними связано как с экономическими барьерами, так и техническими, рассказывает главный редактор отраслевого портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров. «На сегодня сумма штрафа составляет от 30 до 100 тыс. руб. для пользователя, но работа юристов компании, ведение дел в суде и последующий процесс взыскания денег может вылиться в большую стоимость»,— поясняет он. Сейчас также рассматривается вариант верификации через оператора биометрии напрямую с сервисами аренды. От операторов это потребует инвестиций в десятки миллионов рублей, но снизит число нарушений, добавляет господин Кунгуров.

Варвара Полонская, корсеть “Ъ”