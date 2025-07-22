Страховые компании поделились прибылью

За 2024 год страховые компании выплатили рекордный объем дивидендов — 176 млрд руб., который превысил показатель предшествующего года в полтора раза. Это произошло на фоне стремительного роста чистой прибыли. Вместе с тем эксперты ожидают по итогам нынешнего года дальнейшего роста чистой прибыли, хотя и меньшими темпами. При этом выплаты дивидендов сохранятся на высоком уровне, что свидетельствует о зрелости рынка, когда его участники переходят от ситуативных выплат к устойчивым моделям корпоративного поведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По оценке рейтингового агентства НКР, объем дивидендов, выплаченных страховыми компаниями за 2024 год, достиг 176 млрд руб., превысив показатель предшествующего года в полтора раза. Это рекордный показатель как минимум с 2020 года. При этом большинство среди крупнейших компаний по выплатам дивидендов составили страховщики, входящие в банковские группы.

В частности, лидером по объему выплат стала компания «Т-страхование» , выплатившая 40,8 млрд руб.

, выплатившая 40,8 млрд руб. Компания «Сбербанк страхование жизни» заняла второе место (30,2 млрд руб.),

заняла второе место (30,2 млрд руб.), «Совкомбанк Страхование» — третье (22 млрд руб.).

По итогам 2024 года чистая прибыль страховщиков выросла в полтора раза и достигла 463 млрд руб., следует из отчета НКР. Показатель превысил прогноз 340 млрд руб. (см. “Ъ” от 29 октября 2024 года) и стал рекордным за всю историю наблюдений. Но если ранее лидерство по прибыли удерживали страховщики, ориентированные на розничные продажи и накопительное страхование, то в 2024 году на первое место вышла дочерняя компания ЦБ — Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) — 59,2 млрд руб. По словам финансового эксперта Андрея Бархоты, таких результатов госкомпания достигла, так как вела в первую очередь консервативную андеррайтинговую политику. В частности, РНПК повысила тарифы и ввела дополнительные исключения из покрытия в перестраховании складов и товарно-материальных ценностей (см. “Ъ” от 29 сентября 2023 года), ужесточила условия принятия в перестрахование рисков по задержке ввода в эксплуатацию промышленных объектов (см. “Ъ” от 15 октября 2024 года). В РНПК оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

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Многие страховщики изменили стратегию управления активами и сделали упор на инструменты с фиксированной доходностью, что дало ощутимую прибавку к финансовому результату и усилило дивидендный потенциал компаний.

Основным драйвером роста прибыли выступила инвестиционная деятельность на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 21%, указывает директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко.

«Максимизацию инвестиционного дохода обеспечило структурное перераспределение активов в портфелях страховщиков — доля банковских депозитов выросла с 21,6% до 28%, в то время как доля облигаций сократилась с 41,9% до 35,1%»,— поясняет он. В результате инвестиционный доход за 2024 год вырос на 44%, до 502 млрд руб., оценивают в НКР. При этом доходы от страховой деятельности участников рынка выросли лишь на 1,3%, до 229 млрд руб.

Значительная часть прибыли направляется материнской структуре, тогда как остальные средства инвестируются в развитие компании, прежде всего в цифровую трансформацию, расширение продуктового портфеля (с акцентом на накопительное страхование жизни) и совершенствование клиентского сервиса, отмечают в «Совкомбанк Страховании». «Наша компания имеет четкую дивидендную политику, предполагающую выплату 50% от чистой прибыли за год»,— указал вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Владимир Залужский.

В 2025 году эксперты ожидают дальнейшего роста чистой прибыли в секторе, однако меньшими темпами. По оценке управляющего директора группы рейтингов страховых компаний НКР Евгения Шарапова, в текущем году прибыль страховой отрасли превысит 600 млрд руб. Высокие темпы роста предшествующего года повторены не будут в связи с замедлением сегмента страхования жизни на фоне отсутствия налоговых льгот и наметившихся ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ, считает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

В условиях снижения процентных ставок в структуре результата от инвестиционной деятельности может увеличиться доля «бумажной» прибыли в виде нереализованной переоценки и сократиться доля «реальной» прибыли в виде процентных доходов, отмечает партнер Б1 Татьяна Самсонова. При прочих равных это может оказать негативное влияние на величину средств, которые страховщики смогут направить на выплату дивидендов в 2025 году, указывает она.

Юлия Пославская