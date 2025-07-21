Главные новости за 21 июля. Кавказ

Ставропольский край планирует возвести 20 социальных объектов в 2025 году, включая школы, детсады и учреждения здравоохранения. За пять лет реализации нацпроектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение» в крае построили 110 образовательных, спортивных и медицинских объектов.

Аграрии Ставропольского края собрали свыше 8,5 млн тонн зерна. Урожай уже приблизился к среднемноголетним показателям края. При этом уборочная кампания еще не завершена — обмолочено 85% полей.

Следователи СК России выявили дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела капитального строительства администрации Пятигорска. Общий ущерб бюджету превысил 13,3 млн руб.

Особый противопожарный режим введен в более 40 населенных пунктах Северной Осетии. За прошедшую неделю огнеборцы ликвидировали около 60 пожаров на территории республики.

Ставропольский краевой суд приговорил двух бывших инспекторов ГИБДД к семи годам колонии строгого режима за получение взятки в 13 тыс. руб. от водителя грузовика. Изначально Предгорный районный суд вынес более мягкий приговор — штрафы по 910 тыс. руб. каждому и запрет на два года занимать должности в правоохранительных органах.

Археологи обнаружили 21 древнее погребение эпох бронзового и раннего железного веков в курганном могильнике Благодарный-4 в Ставропольском крае. Специалисты изучили два кургана выявленного объекта культурного наследия. В ходе работ археологи нашли захоронения, которые относятся к различным историческим периодам — ранней, средней и поздней бронзе, а также раннему железному веку.