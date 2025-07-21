На Ставрополье два экс-инспектора ГИБДД получили семь лет за взятку

Ставропольский краевой суд приговорил двух бывших инспекторов ГИБДД к семи годам колонии строгого режима за получение взятки в 13 тыс. руб. от водителя грузовика. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально Предгорный районный суд вынес более мягкий приговор — штрафы по 910 тыс. руб. каждому и запрет на два года занимать должности в правоохранительных органах. Бывшие сотрудники ОМВД России Предгорный были признаны виновными по статье «получение взятки группой лиц по предварительному сговору».

В апреле 2022 года два инспектора во время несения службы по предварительной договоренности потребовали у водителя грузовика деньги за непривлечение к административной ответственности. Полицейские угрожали административным арестом и задержанием транспортного средства.

Мужчина передал сотрудникам ГИБДД 13 тыс. руб. и избежал установленной законом ответственности.

Государственный обвинитель посчитал первоначальный приговор чрезмерно мягким и обжаловал его в апелляционной инстанции. Вышестоящий суд согласился с позицией прокурора и ужесточил наказание.

Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Тат Гаспарян