Начальнику отдела стройуправления Пятигорска предъявили новые обвинения

Следователи СК России выявили дополнительный эпизод преступной деятельности начальника отдела капитального строительства администрации Пятигорска. Общий ущерб бюджету превысил 13,3 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР Ставропольского края.

В 2024 году администрация Пятигорска заключила муниципальный контракт с подрядчиком по благоустройству курортной зоны. Чиновник, отвечавший за контроль закупок, внес изменения в условия договора и согласовал с подрядчиком замену тротуарной плитки и камер видеонаблюдения на более дешевые и менее качественные аналоги.

На основании утвержденных фигурантом сметных расчетов работы по благоустройству были выполнены по существенно завышенной стоимости.

И.о. руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело против начальника отдела капстроительства МКУ Управление капитального строительства администрации Пятигорска по статье о превышении должностных полномочий.

В ходе расследования установлен еще один эпизод преступной деятельности подозреваемого по замене тротуарной плитки на более дешевый и менее качественный аналог.

Следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Расследование продолжается.

Тат Гаспарян