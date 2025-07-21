Ставропольские аграрии собрали 8,5 млн тонн зерна

Аграрии Ставропольского края собрали свыше 8,5 млн тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, урожай уже приблизился к среднемноголетним показателям края. При этом уборочная кампания еще не завершена — обмолочено 85% полей.

«В этом году точно будем с хлебом»,— отметил Владимир Владимиров.

Губернатор пожелал сельхозпроизводителям благоприятной погоды и удачного окончания полевых работ.

Тат Гаспарян