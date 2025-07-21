Ставропольские аграрии собрали 8,5 млн тонн зерна
Аграрии Ставропольского края собрали свыше 8,5 млн тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам главы региона, урожай уже приблизился к среднемноголетним показателям края. При этом уборочная кампания еще не завершена — обмолочено 85% полей.
«В этом году точно будем с хлебом»,— отметил Владимир Владимиров.
Губернатор пожелал сельхозпроизводителям благоприятной погоды и удачного окончания полевых работ.