Древний курганный могильник раскопали в Благодарненском районе

Археологи обнаружили 21 древнее погребение эпох бронзового и раннего железного веков в курганном могильнике Благодарный-4 в Ставропольском крае. Об этом сообщило Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СК по сохранению ОКН Фото: Управление СК по сохранению ОКН

Раскопки проходили в марте-апреле 2025 года в Благодарненском районе. Исследования проводила экспедиция ООО «Кубаньархеология».

Специалисты изучили два кургана выявленного объекта культурного наследия. В ходе работ археологи нашли захоронения, которые относятся к различным историческим периодам — ранней, средней и поздней бронзе, а также раннему железному веку.

Тат Гаспарян