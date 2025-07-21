Ювелирный срок

Суд в Москве вынес приговор — семь лет колонии общего режима — владелице ювелирной компании Darvol Дарье Спиридоновой по уголовному делу о мошенничестве. По версии обвинения, она получала от клиентов деньги за услуги своей компании, но обязательства не выполняла. Ущерб, причиненный фигуранткой, правоохранители оценили в сумму более 200 млн руб. Свою вину предпринимательница признала. Защита намерена обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелица ювелирной компании Darvol Дарья Спиридонова (справа) на суде

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Владелица ювелирной компании Darvol Дарья Спиридонова (справа) на суде

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Хамовнический суд Москвы вынес приговор Дарье Спиридоновой. Владелице и гендиректору ювелирной компании Darvol инкриминировались два эпизода крупного (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и девятнадцать эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд признал ее виновной по всем пунктам и приговорил к семи годам колонии общего режима. Кроме того, суд частично удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более 200 млн руб.

Госпожу Спиридонову задержали в феврале 2023 года. Ей предъявили обвинение в мошенничестве, после чего суд отправил ее под домашний арест.

По версии следствия (дело вело следственное управление УВД по ЦАО Москвы), бизнесвумен обманывала своих клиентов. От 19 из них она получила более 200 млн руб., пообещав им высокую прибыль от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями.

Взятые на себя обязательства, говорится в деле, обвиняемая не выполнила и денег не вернула.

В ходе процесса подсудимая признала свою вину и предлагала частично возместить ущерб потерпевшим. Отметим, что среди них были известная модель Ясмина Муратович, которой, как сообщалось в СМИ, Дарья Спиридонова якобы пообещала за 4 млн руб. доставить крупный бриллиант, а также коуч-психолог Светлана Фандеева, которая утверждала, что заплатила фигурантке более 100 млн руб. за бриллиант.

В ходе прений гособвинитель — представитель прокуратуры ЦАО Москвы — просила приговорить Дарью Спиридонову к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 3 млн руб. В своем выступлении прокурор упомянула степень опасности вменяемого Спиридоновой деяния, признание вины и частичное возмещение ущерба и напомнила, что на иждивении у подсудимой находятся несовершеннолетние дети.

В итоге судья Ольга Желязкова назначила госпоже Спиридоновой наказание на два года меньше, чем просила гособвинитель.

Кроме того, осужденной запрещено в течение трех лет после отбытия срока занимать должности в коммерческих и иных структурах, связанные с управленческой и административно-хозяйственной деятельностью. Бизнесвумен была взята под стражу в зале суда.

Адвокаты госпожи Спиридоновой Станислав Терехов и Ульяна Теплова заявили, что приговор они считают чрезмерно суровым и намерены его обжаловать. Также защитники сообщили, что рассчитывали на отсрочку приговора, так как у их клиентки на попечении находится несовершеннолетняя дочь с онкологическим заболеванием.

Напомним, что в декабре 2023 года Таганский райсуд столицы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы за покушение на крупное и особо крупное мошенничество бывшего полицейского Станислава Асютина, который за деньги обещал возбудить уголовное дело против Дарьи Спиридоновой. Он был задержан в июле 2022 года с 10 млн помеченных спецраствором рублей, которые получил от потерпевших. Также в ноябре 2023 года одного из потерпевших по делу владелицы Darvol избили в Москве. По его словам, это могли сделать подручные другой потерпевшей.

Ефим Брянцев