Власти назвали причину проблем с мобильным интернетом в Барнауле

Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с усилением мер безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Об этом сообщили в оперативном штабе Алтайском крае.

«Ограничение мобильного интернета в отдельных районах краевой столицы и других городов края позволяет организовать необходимые мероприятия по контролю трафика»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). По мнению властей, принятые меры позволят уменьшить количество одновременно находящихся устройств в сети и снизить их уязвимость в случае шпионажа.

Жители города начали жаловаться на проблемы в работе мобильного интернета 18 июля. Информацию об этом распространяли местные СМИ. Проблемы с работой в основном возникали в центре города у абонентов МТС, «Теле2» и «Билайна».