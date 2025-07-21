«Спартак» стал лидером по телесмотрению матчей РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» стал лидером по телесмотрению матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). По данным исследовательской компании Mediascope, средние охваты игр с участием столичной команды в сезоне-2024/25 составили 4,1 млн телезрителей.

Также в топ-3 вошли московский ЦСКА (3,8 млн) и петербургский «Зенит» (3,7 млн). На четвертом месте расположился действующий чемпион России «Краснодар» (3,6 млн), на пятом — столичный «Локомотив» (3,56 млн). Наихудшие показатели среди команд из топ-6 турнирной таблицы РПЛ зафиксированы у московского «Динамо» — 3,3 млн телезрителей. Отмечается, что средний показатель телесмотрения матчей команды снизился по сравнению с прошлым сезоном (3,4 млн).

«Спартак», занявший четвертое место в минувшем чемпионате России, во второй раз подряд собрал самую большую аудиторию. В сезоне-2023/24 матчи клуба смотрели в среднем 4 млн телезрителей.

По данным Mediscope, средняя аудитория матчей РПЛ в сезоне-2024/25 составила 3,48 млн телезрителей. По сравнению с сезоном-2023/24 показатель увеличился почти на 2%.

Таисия Орлова