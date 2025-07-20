Десятки поездов в Крым и обратно задерживаются из-за атаки БПЛА

Более двух десятков поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются из-за ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс». По информации специалистов, задержка поездов «Таврия», которые идут в Крым, составляет от одного до четырех с половиной часов.

Поезд №7/8 Санкт-Петербург—Севастополь задерживается на четыре с половиной часа.

№91/92 Москва—Севастополь — на два с половиной часа.

№163/164 Москва—Феодосия — на один час.

№173/174 Москва—Евпатория — на два часа.

№179/180 Санкт-Петербург—Евпатория — на два часа.

№27/28 Москва—Симферополь — на два с половиной часа.

№17/18 Москва—Симферополь — на полтора часа.

№67/68 Москва—Симферополь — на два часа.

Задержка поездов «Таврия», следующих из Крыма, составляет от двух до десяти часов.

№163/164 Феодосия—Москва отправлением 18 июля: задержка — восемь часов.

№473/474 Симферополь— Смоленск отправлением 18 июля: задержка — девять часов.

№7/8 Севастополь—Санкт-Петербург отправлением 18 июля: задержка — шесть часов.

№179/180 Евпатория—Санкт-Петербург отправлением 18 июля: задержка — девять с половиной часов.

№167/168 Симферополь—Москва отправлением 18 июля: задержка — девять с половиной часов.

№173/174 Евпатория—Москва отправлением 18 июля: задержка — восемь часов.

№91/92 Севастополь—Москва отправлением 18 июля: задержка — десять часов.

№97/98 Симферополь—Москва отправлением 19 июля: задержка — семь часов.

№141/142 Симферополь—Пермь отправлением 19 июля: задержка — шесть с половиной часов.

№17/18 Симферополь—Москва отправлением 19 июля: задержка — четыре с половиной часа.

№27/28 Симферополь—Москва отправлением 19 июля: задержка — два с половиной часа.

№163/164 Феодосия—Москва отправлением 19 июля: задержка — два часа.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, всего из-за ЧП на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда.

Напомним, в ночь на 19 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили 24 беспилотника. Обломки одного из них упали на перегон Лихая—Замчалово, нарушив движение составов.

Александр Дремлюгин, Симферополь