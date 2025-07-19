В Суздаль на «День огурца» приехало рекордное количество человек

В «Международном празднике огурца» в этом году поучаствовали больше 35 тыс. человек, сообщили организаторы суздальского фестиваля. Они назвали это абсолютным рекордом в истории праздника. Из-за наплыва посетителей организатором пришлось прекратить продажу билетов на несколько часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС

О рекорде «РИА Новости» сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника, где и проходит праздник. О том, что новых посетителей перестали пускать на фестиваль, сообщалось в соцсетях заповедника. Продажа билетов была ограничена в 15:20 мск, а возобновлена — в 18:20 мск.

«День огурца» ежегодно празднуется каждую вторую или третью субботу июля. Гости масштабного события слушают выступления фолк-музыкантов, едят огурцы и участвуют в разных активностях, которые для них подготовили организаторы. Билет на мероприятие стоит 1200 руб. для взрослых или 600 руб. для детей. Впервые «День огурца» провели в 2001 году.