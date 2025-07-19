Китай начал строить в Тибете самую крупную гидроэлектростанцию в мире

Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшего проекта в сфере гидроэнергетики. На реке Ярлунг Цангпо, которая протекает в Тибете, будет возведено пять каскадных гидроэлектростанций. На их строительство планируется потратить около $167 млрд, передает China Daily.

Строительством и обслуживанием станций займется компания China Yajiang Group. Сооружения будут производить 300 млн кВт•ч в год. Вырабатываемое электричество обеспечит энергией Тибет, а также его будут поставлять за пределы региона.

BBC отмечало, что сооружение сможет вырабатывать втрое больше энергии, чем плотина «Три ущелья», которая в настоящее время является крупнейшей в мире гидроэлектростанцией. Власти Индии и Бангладеша выразили беспокойство из-за новой ГЭС: сооружения могут повлиять на местную экологию и состояние реки Ярлунг Цангпо. Также они считают, что работа ГЭС может провоцировать наводнения или приводить к дефициту воды ниже по течению.