Главные новости за 18 июля. Сочи

В Сочи наблюдается устойчивый рост числа частных медицинских учреждений, особенно в сегменте диагностики. По данным на июль 2025 года в городе функционирует 146 диагностических центров — это на 24% больше, чем годом ранее.

По итогам первых шести месяцев 2025 года Сочи оказался в числе трех наиболее востребованных направлений из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Наряду с Сочи в тройку лидеров вошли Москва и Калининград.

Поезд №812Э, следующий по маршруту Кавказская — Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк), занял вторую строчку рейтинга самых комфортных южных направлений. Список был составлен на основе 430 тыс. отзывов пассажиров, из которых почти 40 тыс. касались поездок в курортные города — Сочи, Адлер, Анапу, Ейск, Краснодар, Минеральные Воды и Новороссийск.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 19 июля и в течение 20 июля. Ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В Сочи завершили техническое обслуживание наружного освещения мостов «Мацеста», «Ревьера», «Светлана» и дорожных развязок «Новая Заря», «Стадион». В ходе обслуживания провели проверку исправности и очистку светильников.