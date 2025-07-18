Поезд Кавказская — Имеретинский Курорт занял второе место в рейтинге комфорта

Поезд №812Э, следующий по маршруту Кавказская — Имеретинский Курорт (Олимпийский Парк), занял вторую строчку рейтинга самых комфортных южных направлений по версии сервиса путешествий «Туту». Как сообщили в компании, список был составлен на основе 430 тыс. отзывов пассажиров, из которых почти 40 тыс. касались поездок в курортные города — Сочи, Адлер, Анапу, Ейск, Краснодар, Минеральные Воды и Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителей сервиса, путешественники, оценившие поезд №812Э, отметили высокий уровень чистоты в вагонах и вежливость обслуживающего персонала. При этом в числе замечаний значится ограниченное время на посадку, которое не всем пассажирам показалось достаточным.

Лидером рейтинга стал поезд Ростов-Главный — Новороссийск (№820Е, 820Э), на третьем месте оказался маршрут Новокузнецк — Кисловодск (№059Н, 059С). В пятерке также фигурируют поезда Москва Казанская — Новороссийск и Москва Казанская — Адлер.

Как пояснила руководитель группы маркетинга туров и наземного транспорта в «Туту» Елизавета Акимова, рейтинг основан на оценках поездов, полученных от пользователей, приобретавших билеты через платформу. В систему включаются составы, получившие не менее пяти отзывов, которые предварительно проходят модерацию. Пассажиры, по словам представителя сервиса, делятся не только общим впечатлением от поездки, но и конкретной информацией о работе кондиционеров, состоянии розеток, уровне шума, питании в вагоне-ресторане и взаимодействии с проводниками.

В компании подчеркивают, что рейтинговая позиция отражает усредненную оценку и не гарантирует полного повторения условий поездки, поскольку составы и обслуживающие бригады могут меняться.

«Ъ-Сочи» писал, что электричка «Диоскурия», которая курсирует между курортом Сириус и Сухумом, с начала мая перевезла более 48 тыс. пассажиров. Поезд отправляется дважды в день, а проверка документов проходит во время поездки, что позволяет избежать задержек.

Мария Удовик