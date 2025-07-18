В Сочи обновили системы наружного освещения пяти мостов и развязок

В Сочи завершили техническое обслуживание наружного освещения мостов «Мацеста», «Ревьера», «Светлана» и дорожных развязок «Новая Заря», «Стадион». Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЦУ Сочи Фото: МЦУ Сочи

Работы выполнили специалисты подрядной организации департамента, которая занимается содержанием улично-дорожной сети на участке Сочи — Хоста.

В ходе обслуживания провели проверку исправности и очистку светильников. Отремонтировали электрические сети: заменили семь автоматических выключателей и обследовали электросети, аппараты и подключения.

Выполнили регламентное обслуживание системы освещения: диагностику пускорегулирующих аппаратов, перезарядку арматуры и замену комплектующих деталей. Также осмотрели и отремонтировали соединительные коробки.

Дополнительно усилили надежность креплений электропроводки и автоматики на всех объектах.

До конца года на курорте планируют отремонтировать 214 объектов уличного освещения, из них 69 — уже в первом квартале. На эти цели выделили 61 млн руб. Больше всего работ проведут в Лазаревском районе — здесь обновят 35 объектов, а также установят световые тоннели и подсвеченные качели на набережной реки Псезуапсе. В Центральном районе модернизируют 17 объектов, в Адлерском — 11, в Хостинском — шесть. Всего в этом году на реконструкцию освещения заложено 215 млн руб.

В 2024 году специалисты МУП «Сочисвет» модернизировали 125 объектов. Было дооснащено 368 опор, установлено 908 светильников и проложено более 32 км линий. Сейчас предприятие обслуживает 744 км воздушных и 128 км кабельных сетей.

Мария Удовик