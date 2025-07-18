Сочи вошел в тройку самых популярных направлений из аэропорта Пулково

По итогам первых шести месяцев 2025 года Сочи оказался в числе трех наиболее востребованных направлений из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани, наряду с Сочи в тройку лидеров вошли Москва и Калининград. Всего за январь–июнь услугами аэропорта воспользовались 9,7 млн пассажиров, что примерно на 1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Из общего объема пассажиропотока 7,6 млн составили перелеты внутри страны, а 2,1 млн — международные рейсы. За границу пассажиры чаще всего направлялись в Стамбул, Анталью и Дубай. Также в первом полугодии Пулково открыл новые рейсы по направлениям Брест, Санья, Владивосток, Нячанг, Наманган и Ургенч.

Несмотря на снижение внутреннего пассажиропотока на 2,5%, позиции Сочи как одного из ключевых курортных направлений остаются устойчивыми. Пулково сохраняет статус второго крупнейшего аэропорта России по объему пассажиропотока после московского Шереметьево.

В Сочи началась активная фаза летнего сезона — на курорте одновременно находятся 178 тыс. туристов. Основной поток отдыхающих пришелся на июль: этому способствуют как высокий сезон, так и устойчивая теплая погода. В среднем отели города загружены на 86%, в горных районах — на 74%.

Из-за увеличившейся нагрузки городские службы усилили контроль за работой транспорта, коммунальных и инженерных систем. Санитарная обстановка стабильная: по сравнению с прошлым годом снизилось число случаев кишечных инфекций. На пляжах ежедневно следят за чистотой и безопасностью, отдыхающим напоминают санитарные правила, на воде дежурит больше патрулей. С начала сезона уже составлено 100 протоколов за нарушение правил на маломерных судах.

Мария Удовик