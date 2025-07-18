Число диагностических центров в Сочи выросло на четверть за год

Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе геосервиса «2ГИС», в Сочи наблюдается устойчивый рост числа частных медицинских учреждений, особенно в сегменте диагностики. По данным на июль 2025 года в городе функционирует 146 диагностических центров — это на 24% больше, чем годом ранее. За последние пять лет прирост составил 47%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На фоне растущего спроса на коммерческие медуслуги в городе увеличивается также количество точек по приему медицинских анализов: за 12 месяцев их стало больше на 13%, а по сравнению с 2020 годом — на 80%.

В сегменте стоматологических услуг динамика менее выражена: в Сочи работает 233 частные стоматологические клиники, что сопоставимо с прошлогодним показателем. Однако в пятилетней перспективе рост составил 22%.

Число многопрофильных медицинских центров за последний год не изменилось и составляет 52 учреждения. За пять лет их стало больше на 11%.

Согласно данным сервиса геоаналитики «2ГИС Про», наибольшее количество частных стоматологий сосредоточено в Центральном районе Сочи — более 52% от общего числа. Адлерский район занимает второе место с долей около 22%, на Хостинский и Лазаревский районы приходится 15 и 11% соответственно.

«Ъ-Сочи» писал, что почти половина жителей курорта готовы платить за прием у частного врача от 1 до 3 тыс. руб., и только 17% — менее 1 тыс., при этом, несмотря на более высокую оценку качества коммерческой медицины, 61% горожан предпочитают обращаться в государственные клиники. Основной причиной отказа от частных услуг остается их высокая стоимость.

Мария Удовик