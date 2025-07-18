Грозы и шквалистый ветер прогнозируют в Сочи 19–20 июля

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Сочи и на федеральной территории Сириус с вечера 19 июля и в течение 20 июля. Ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным метеорологов, в отдельных районах прогнозируются сильные осадки. Возможно шквалистое усиление ветра до 15–20 м/с.

На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В акватории на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Однако в восточной и северной части Краснодарского края во второй половине дня 18 и 19 июля 2025 года ожидается сильная жара — температура воздуха может достигать +39 градусов. Местным жителям и гостям региона рекомендуют носить легкую одежду из хлопка и не забывать о головных уборах, избегать физической нагрузки, двигаться медленно и по возможности находиться в тени. Гражданам советуют отказаться от алкоголя и пить больше воды, предпочтительно негазированной минеральной.

Мария Удовик