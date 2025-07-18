Почти 11 тыс. крымчан остались без электричества из-за перегрузки сетей

В Симферополе и Алуште почти 11 тыс. человек остались без света из-за большой нагрузки на электросети. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

По словам господина Воронкина, из-за аномального увеличения температуры воздуха на полуострове и повышенного потребления электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики.

«Обесточено: 32 трансформаторные подстанции, 4790 точек поставок (10 965 чел.). Аварийные бригады выполняют восстановительные работы»,— написал министр в своем Telegram-канале. Он призвал жителей и гостей Крыма рационально использовать электроэнергию в период дневных пиковых нагрузок, чтобы не пришлось вводить режим веерных отключений.

Александр Дремлюгин, Симферополь