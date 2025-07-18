Утвержден итоговый список кандидатов на досрочных выборах губернатора Оренбуржья

В Оренбургской области завершено формирование списка кандидатов на досрочные выборы губернатора. Избирательная комиссия утвердила пятерых претендентов, выдвинутых различными партиями. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В выборах участвуют Денис Батурин от КПРФ, Рамиль Гафаров от партии «Коммунисты России», Оксана Набатчикова от «Справедливой России —Патриоты — За правду», Карина Салихова от «Новых людей» и Евгений Солнцев от «Единой России».

Председатель избирательной комиссии региона Евгения Ивлева отметила, что все претенденты своевременно подали необходимые документы и собрали подписи. «Положительное решение принято по всем пяти выдвинутым кандидатам. Это значит, что именно эти имена оренбуржцы увидят в избирательных бюллетенях на выборах в сентябре»,— сказала она.

Досрочные выборы губернатора Оренбургской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Избиратели смогут голосовать на участках, на дому или по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

Георгий Портнов