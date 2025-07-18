Утвержден итоговый список кандидатов на досрочных выборах губернатора Оренбуржья
В Оренбургской области завершено формирование списка кандидатов на досрочные выборы губернатора. Избирательная комиссия утвердила пятерых претендентов, выдвинутых различными партиями. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В выборах участвуют Денис Батурин от КПРФ, Рамиль Гафаров от партии «Коммунисты России», Оксана Набатчикова от «Справедливой России —Патриоты — За правду», Карина Салихова от «Новых людей» и Евгений Солнцев от «Единой России».
Председатель избирательной комиссии региона Евгения Ивлева отметила, что все претенденты своевременно подали необходимые документы и собрали подписи. «Положительное решение принято по всем пяти выдвинутым кандидатам. Это значит, что именно эти имена оренбуржцы увидят в избирательных бюллетенях на выборах в сентябре»,— сказала она.
Досрочные выборы губернатора Оренбургской области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года. Избиратели смогут голосовать на участках, на дому или по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».