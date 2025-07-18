Продажи кондиционеров в Краснодаре за неделю выросли на 91%

Продажи вентиляторов и кондиционеров в Краснодаре заметно выросли на фоне установившейся в регионе жары. Согласно аналитике онлайн-платформы «Авито», за последнюю неделю реализация вентиляторов увеличилась в 2,5 раза, кондиционеров — на 91%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Наибольшим спросом среди вентиляторов пользовались напольные модели: они заняли 71% всех покупок в сегменте и продавались в среднем по 2 тыс. руб. Настольные вентиляторы приобрели в четыре раза чаще, чем неделей ранее, при средней цене 1 тыс. руб. Продажи потолочных моделей также показали рост на 80%, хотя их доля на рынке остается незначительной — 1%.

Наиболее востребованными среди кондиционеров оказались сплит-системы, на долю которых пришлось 89% всех проданных устройств. Настенные модели, составляющие 80% от общего объема, стоили в среднем 17 тыс. руб. Второе место заняли напольные — с долей 7% и средней ценой 13 тыс. руб., замыкают тройку оконные кондиционеры — 6% от продаж, при средней стоимости 6 тыс. руб. Остальные типы систем — потолочные, кассетные, настольные и канальные — продемонстрировали долю менее 3% каждая.

Рост интереса потребителей к охлаждающему оборудованию отразился и на спросе в сегменте летней инфраструктуры. Продажи бассейнов, купелей и банных чанов в Краснодаре за два месяца увеличились на 45%. Лидерами категории стали каркасные бассейны (32% покупок), средняя цена которых составила 20 тыс. руб. Стабильный интерес также наблюдается к купелям, на которые пришлось 23% сделок,— продажи выросли на 54%, средняя стоимость составила около 90 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков