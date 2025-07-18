Главные новости к утру 18 июля

В ночь на 18 июля силами ПВО было сбито четыре БПЛА на пути к Москве. О пострадавших и нанесенном ущербе не сообщается.

Ночью 18 июля в районе Мутновского вулкана на Камчатке медведь напал на 43-летнюю туристку. По данным оперативных служб региона, хищник напал на спящую туристку из Саратова в районе Мутновского вулкана, где был разбит палаточный лагерь. Женщина находится в реанимации.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра назвал «абсолютно неуместными» заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных вторичных санкциях против Бразилии за торговлю с Россией. По мнению главы бразильского МИД, торговые вопросы Бразилия решает «либо напрямую, либо в рамках ВТО», и потому слова господина Рютте — «чушь».

Институт территориального планирования «Урбаника» провел исследование промышленных предприятий России (есть у “Ъ”). Одним из сделанных выводов стало то, что почти все российские города-миллионники находятся на постиндустриальной стадии развития и активно формируют промышленность нового типа — «Индустрию 4.0» с высокой степенью автоматизации процессов.

Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июне достигла двухлетнего минимума, опустившись ниже 13,6% годовых. Это обусловлено действием субсидированных программ государства и автопроизводителей, благодаря которым значительно снижается ставка кредитования.

Как стало известно “Ъ”, один из старейших миноритариев Совкомбанка Михаил Клюкин пытается найти покупателя на свои 5% акций. Для реализации миноритарного пакета продавец разместил объявление на «Авито». Господин Клюкин самостоятельно ищет покупателя, рассчитывая получить премию к текущим рыночным котировкам, исходя из которых цена такой доли составляет более 17 млрд руб.

В первом полугодии китайские разработчики игр вложили в рекламу своих продуктов на RuStore больше, чем за весь предыдущий год. Ежеквартальный рост инвестиций до конца года там прогнозируют до уровня 40%. Участники рынка связывают это с внутренней конкуренцией игр в самом Китае и оценивают, что местные компании зарабатывают на российских геймерах от $100 млн в год.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на газету The Wall Street Journal за публикацию материала о письме финансисту Джеффри Эйпштейну с рисунком голой женщины, которое якобы отправил сам господин Трамп. По словам Дональда Трампа, он лично перед публикацией материала предупреждал как господина Мердока, так и редактора The Wall Street Journal о том, что письмо фальшивое.

«Эксмо-АСТ» в 2024 году впервые попало в рейтинг издательств Минцифры, приславших наибольшее количество электронных копий книг в Российскую государственную библиотеку. Ранее Минцифры отмечало, что издательство более трех лет не передавало копии, как того требует законодательство.