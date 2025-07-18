Издательство нашло вход в библиотеку

«Эксмо-АСТ» в 2024 году впервые попало в рейтинг издательств Минцифры, приславших наибольшее количество электронных копий книг в Российскую государственную библиотеку (РГБ). Ранее Минцифры отмечало, что издательство более трех лет не передавало копии, как того требует законодательство. В компании ссылаются на большой объем выпуска книг, хотя в целом на рынке экземплярные продажи в магазинах опустились до «исторического минимума».

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“Ъ” ознакомился с ежегодным отраслевым докладом Минцифры о состоянии книжного рынка России по итогам 2024 года и перспективах его развития. Из него следует, что издательства «Эксмо» и АСТ (ИГ «Эксмо-АСТ») впервые за несколько лет начали передавать обязательные экземпляры в электронной форме в Российскую государственную библиотеку, заняв в рейтинге издательств, приславших наибольшее количество экземпляров, 4-е и 7-е места соответственно. Лидером по числу предоставленных копий стал «ЛитРес: Самиздат» — более 33 тыс. На втором месте — платформа Ridero (18,9 тыс.), на третьем — «Просвещение» (5,6 тыс.).

Ранее “Ъ” писал, что ИГ «Эксмо-АСТ» более трех лет не передавала в РГБ обязательные электронные экземпляры книг из-за опасений утечек копий. В Минцифры отмечали, что проблема носит «системный характер», потому что передают книги лишь чуть более 17% издательств (см. “Ъ” от 11 июня 2024 года). В «Эксмо-АСТ» ответили “Ъ”, что «ввиду большого объема выпуска книг ранее существовали определенные технические сложности передачи, сейчас же эти проблемы удалось решить».

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В прошлом году также вновь выросли затраты издательств на типографские услуги, в среднем на 17,9%, отмечают в докладе Минцифры. Кроме того, издательства столкнулись с дефицитом качественной полиграфической отделки (материалов, необходимых для создания обложек, цветных обрезов и т. д.). Так, в докладе поясняется, что на начало этого года дефицит полиграфии для отделки книг достиг 30% от их потребности.

При этом экземплярные продажи книг в книжных магазинах опустились до «исторического минимума», составив 74 млн экземпляров, что на 9,9% меньше, чем в 2023 году, и на 18,7% меньше, чем в пандемийном 2020 году, сказано в докладе.

Согласно данным Ассоциации книгораспространителей, приведенным Минцифры, в прошлом году общее количество книжных магазинов в России составило 2,4 тыс. За год было закрыто 220 магазинов, а открыто 94. Таким образом, книготорговая инфраструктура сократилась на 126 книжных магазинов, а динамика закрытий выросла в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

«Драйверами роста книжного рынка стали продажи бумажных книг на электронных площадках, а также продажи электронных и аудиокниг. В связи с высокими темпами цифровизации и глубоким проникновением электронных сервисов читатели все чаще выбирают маркетплейсы вместо традиционных книжных магазинов, а бумажным книгам предпочитают цифровые форматы»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе Минцифры.

В ИГ «Альпина» считают, что рост затрат издательств на типографские услуги связан с самим увеличением затрат типографий на оборудование, расходные материалы и аренду.

Дефицит качественной отделки же происходит на фоне «резкого повышения стоимости при одновременном уменьшении потребности, а также санкционных ограничений».

«Полиграфия занимает около 30% прямых затрат, а рост цен на материалы и услуги напрямую влияет на розничную стоимость книг. В условиях высокой наценки магазинов (до 100–120%) для читателя это подорожание, особенно в сегменте качественных и коллекционных изданий»,— рассказывает президент ИГ «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. К концу года ожидается падение в количестве экземпляров — около 3%, добавляет он.

«Кризис в книжном бизнесе может обуславливаться изменением поведения потребителей. Так, одной из главных причин выступают покупки на маркетплейсах, где стоимость книг может быть дешевле на 50%, чем в книжных розничных магазинах, из-за налоговых преференций»,— говорит совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов. В то же время налоговая нагрузка на книжные магазины только увеличивается, добавляет он.

Варвара Полонская