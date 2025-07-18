Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до четырех

Силы ПВО сбили еще один БПЛА на пути к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Всего в ночь на 18 июля было сбито 2 БПЛА над Московским регионом.

Спустя 40 минут Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА на подлете к столице.

В связи с риском атаки БПЛА, московский аэропорт Внуково приостановил работу — воздушная гавань не выпускает и не принимает авиарейсы. Ранее подобные ограничения вводили аэропорты Домодедово и Жуковский, однако их отменили спустя 10 минут.

Ограничения на полеты также ввел аэропорт Калуги. Всего в период с 21:00 мск до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, сообщили ранее в Минобороны.