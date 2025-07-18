На Камчатке медведь напал на туристку из Саратова

Ночью 18 июля в районе Мутновского вулкана на Камчатке медведь напал на 43-летнюю туристку. Женщина находится в реанимации.

По данным оперативных служб региона, хищник напал на спящую туристку из Саратова в районе Мутновского вулкана, где был разбит палаточный лагерь. Как рассказал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, первую медицинскую помощь пострадавшей оказал врач Мутновской ГеоЭС, рядом с которой произошло ЧП. Затем ее на вахтовке повезли навстречу выехавшей из ближайшего города Елизово машине скорой помощи.

Как сообщили в краевом Минздраве, пострадавшая находится в реанимационном отделении Елизовской ЦРБ. Ее состояние оценивается как тяжелое. У женщины множественные обширные укушенные рваные раны, перелом. Ночью женщину прооперировали.

Тургруппа, с которой женщина путешествовала по Камчатке, не была зарегистрирована в МЧС. Прокуратура начала проверку турфирмы на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатора тура также проверяют следователи СУ СКР по региону.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский