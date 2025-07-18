Трамп пригрозил WSJ судом из-за статьи об открытке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст в суд на газету The Wall Street Journal (WSJ) за публикацию материала о письме финансисту Джеффри Эйпштейну с рисунком голой женщины, которое якобы отправил сам господин Трамп.

«Это не мои слова, не так я говорю. Также я не рисую картинки. Я сказал Руперту Мердоку (медиамагнат, основатель холдинга, в который входит издатель WSJ — “Ъ”), что это мошенничество, и что он не должен печатать эту фальшивую историю»,— написал президент США в соцсети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, он лично перед публикацией материала предупреждал как господина Мердока, так и редактора The Wall Street Journal о том, что письмо фальшивое.

По информации газеты, на 50-летие Джеффри Эпштейна в 2003 году Дональд Трамп подарил ему записку с изображением обнажённой женщины. Вокруг рисунка располагались строки текста, завершавшиеся фразой: «С днём рождения — и пусть каждый день будет ещё одним замечательным секретом».