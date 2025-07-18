Глава МИД Бразилии осудил угрозы НАТО вторичными санкциями за торговлю с РФ

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра назвал «абсолютно неуместными» заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о возможных вторичных санкциях против Бразилии за торговлю с Россией. Об этом он рассказал в интервью CNN Brazil.

По мнению главы бразильского МИД, торговые вопросы Бразилия решает «либо напрямую, либо в рамках ВТО», и потому слова господина Рютте, по его мнению, «чушь».

15 июля Марк Рютте предупредил, что Бразилия, Китай и Индия могут попасть под вторичные санкции, если их торговля с Россией продолжится. Помимо этого, он предложил странам поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы призвать его к мирному урегулированию ситуации.

За день до этого, 14 июля, президент США Дональд Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары России и ее торговых партнеров, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».