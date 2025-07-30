Экзотический акцент

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель и аксессуары Arcahorn

Фото: предоставлено WWTS Мебель и аксессуары Arcahorn

Фото: предоставлено WWTS

Гурмэ не просто ценитель изысканных блюд и знаток кулинарных тонкостей. В более широком смысле гурмэ — это эстет, человек, стремящийся к красоте во всем, что его окружает. В летнем номере «Стиль. Гурмэ» решил сфокусироваться на интересных интерьерных решениях. Начнем, конечно, с кухни, но ею не ограничимся.

Визитная карточка итальянской компании Arcahorn — мебель и аксессуары, декорированные рогом зебу, на обработке которого компания специализируется с момента своего основания в 1958 году. Изысканные инкрустации из этого ценного материала становятся определяющими в отделке моделей из легендарной коллекции Caleido. Серия пополнилась рядом новинок, все их представили публике на миланской выставке Salone del Mobile 2025. Предметы объединяет эстетика тихой роскоши.

В линейке мягкой мебели появились диван и кресла с глубокими сиденьями и строго очерченной квадратной спинкой — неподвластная времени основа респектабельных интерьеров. Дополнение сета — пара консольных столов и приставной столик с ясной геометрией и богатыми фактурами. В каталоге теперь есть и новая система хранения: элегантный модульный стеллаж, который крепится к стене. На каркасе из полированного металла закреплены черные лакированные полки с деликатно скругленными углами и слегка приподнятой кромкой. Модель может стать как импровизированной открытой витриной во всю стену, так и настенным акцентным элементом в компактной нише. Для оформления стен Arcahorn также предлагает панели из кожи со вставками из шелка.

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Среди новых предметов декора, способных завершить образ гостиной,— настольная лампа и поднос, в которых особенно ярко проявляется крепкая связь бренда с ремесленными традициями. Их главная особенность — отделка боковин тонкой металлической проволокой в оттенке золота или латуни. Ее сплетают в сетку, используя традиционные техники ткачества. Кроме того, в коллекции представлена акустическая система с корпусом из лакированного дерева, которая распространяет чистый звук на 360° и безупречно вписывается в интерьер благодаря четкости линий и выверенным пропорциям.

Абсолютно все новинки дополнены инкрустациями из рога, привносящими в дизайн едва уловимые экзотические ноты: где-то это точечные акценты, а где-то (например, на некоторых столешницах) — довольно масштабные блоки. При этом у каждой вставки своя уникальная палитра.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Сергей Петров