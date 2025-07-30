Все дело в дереве

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мебель Riva 1920

Фото: Riva 1920 Мебель Riva 1920

Фото: Riva 1920

Гурмэ не просто ценитель изысканных блюд и знаток кулинарных тонкостей. В более широком смысле гурмэ — это эстет, человек, стремящийся к красоте во всем, что его окружает. В летнем номере «Стиль. Гурмэ» решил сфокусироваться на интересных интерьерных решениях. Начнем, конечно, с кухни, но ею не ограничимся.

Итальянский бренд Riva 1920 более ста лет создает мебель из массива дерева, а его главными ценностями все это время остаются ручное производство, экологичность, вторичная переработка и лесовосстановление. В миланской выставке Salone del Mobile 2025 компания приняла участие под лозунгом «Similar outside. Better inside» («Похожие снаружи. Лучше внутри»), который определяет осознанный подход к выбору мебели.

В дизайн-индустрии различие между внешним и внутренним особенно важно: часто за эстетичным обликом могут скрываться не самые лучшие материалы. К таким относится, например, ДСП: ее изготавливают из древесных отходов с применением клеев и красок, выделяющих вредные вещества. Riva 1920 для производства своих изделий использует цельную древесину вторичной переработки или полученную из сертифицированных лесов, из возобновляемых источников. Команда бренда убеждена, что истинная красота всегда проявляется в уважении к природе и честности в отношениях с клиентами.

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Постоянное выставочное пространство компании Riva 1920 Building в Милане подтверждает ее приверженность принципам устойчивого развития: оно спроектировано с минимальным воздействием на окружающую среду. Именно здесь в текущем году представили новинки бренда. На первом этаже справа теперь размещается коллекция Rewood от Authentic Design, относительно бюджетная линейка, включающая пять столов, стул и два буфета. Название говорит само за себя: приставку «re» взяли от слова «recycle», что в переводе с английского означает «перерабатывать». Слева расположили образцы досок и плит из восстановленной или вторично используемой древесины, а в центре — новые предметы бразильского дизайнера Рональда Сассона. Среди последних выделяется кресло Palio, выточенное из кедра и напоминающее спил ствола, которому придана аккуратная округлость. Акцентами выступают не цветовые пятна, а объекты необычной формы: например, сделанный как оммаж кошачьей лапке табурет Miaooo от Алессандро Гвидолина и книжный стеллаж A-book от Фабио Ди Бартоломеи с динамичным силуэтом. Пожалуй, самым ироничным получился дизайн скамьи Giacinto от Studio AMeBE: на изящных стеклянных опорах покоится сиденье из дерева, похожее на объемный матрас. Небольшие декоративные аксессуары в экспозиции тоже есть — в книжном шкафу Piano design разместилась коллекция Animal от Setsu & Shinobu Ito, отсылающая к животному миру. В этом мире черпал вдохновение и дизайнер Антон Кобринец, разработавший для Riva 1920 скамью Riccio. Она ассоциируется с образом ежа и традицией изготовления деревянных фигурок алебрихе в мексиканском штате Оахака.

Кухонная зона снова представлена культовой моделью La cucina по дизайну Маттео Туна. Напротив нее — новые столы Incastro и Tableau от Authentic Design. В спальне стоит обратить внимание на гардероб Riga и модульную систему, оформленную буазери, Modula night, дополненную полками и служащую альтернативой традиционному туалетному столику. Здесь же можно увидеть мягкий шезлонг Totemica, повторяющий контуры человеческого тела,— это работа Клаудио Беллини. Еще одна знаковая новинка — стол Web с основанием из карбона, которое весит всего 2 кг, но способно удерживать массивную столешницу из дерева. Модель дополнена вращающимся подносом с вставкой из эпоксидной смолы в виде змеи — символа 2025 года.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Сергей Петров