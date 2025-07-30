Мягкие контрасты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кухня L’Ottocento

Фото: предоставлено WWTS Кухня L’Ottocento

Фото: предоставлено WWTS

Гурмэ не просто ценитель изысканных блюд и знаток кулинарных тонкостей. В более широком смысле гурмэ — это эстет, человек, стремящийся к красоте во всем, что его окружает. В летнем номере «Стиль. Гурмэ» решил сфокусироваться на интересных интерьерных решениях. Начнем, конечно, с кухни, но ею не ограничимся.

В интерьерном дизайне сегодня господствует софт-минимализм: люди устали от излишней стерильности, поэтому общая лаконичность формы все чаще компенсируется использованием теплых натуральных материалов и игрой фактур. Показательный пример этой концепции — коллекции для зоны кухни, созданные итальянским брендом L’Ottocento в сотрудничестве с makethatstudio и Michele Marcon Design.

Новинки впервые показали на выставке Eurocucina 2024. Концептуальной базой экспозиции L’Ottocento стал тандем: традиции ручной работы и натуральные материалы, а ключевым элементом инсталляции — система панелей Levante из светлого ясеня. Волнообразная структура дерева служит основным декоративным приемом — ненавязчивым и в то же время выразительным. Некоторые выпуклые рейки немного шире остальных — за счет этого создается ощущение живого, естественного ритма. Ряды стройных элементов перекликаются с эстетикой джапанди, отдаленно напоминая ограждения из бамбуковых палочек в японских садах. Подчеркнуть фактуру древесины помогает мягкая подсветка: точечные светильники из металла, разработанные специально для L’Ottocento, вмонтированы в вертикальные пазы шкафов-колонн.

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В систему Levante интегрированы минималистичные модули Etesia в белоснежной матовой отделке — неожиданный современный акцент, выступающий мягким контрастом джапанди. Общая японско-скандинавская эстетика сохраняется благодаря аккуратно скругленным краям фасадов. Особого внимания заслуживает обработка внутренней кромки выдвижных ящиков: дизайнеры придали ей элегантный плавный изгиб.

Дополнительный контраст между текстурами создает бежевый мрамор Breccia Sarda, из которого выполнены столешницы и облицовка стены над рабочей зоной,— красивый и всегда актуальный отсыл к классике. Традиционные для кухонной мебели формы получили в этом проекте смелую интерпретацию: так, прямоугольный остров с мраморной столешницей и интегрированной в нее мойкой дополнен встроенной барной стойкой в виде эллипса, сделанной из массива ясеня. Светлую палитру экспозиции оживлял сервант Dioniso, покрытый глянцевым лаком в карамельном оттенке Terra di Siena.

Представитель в России — компания WWTS.

Сергей Петров