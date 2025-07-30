Стратегия функциональных зон

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилое пространство MisuraEmme

Фото: предоставлено WWTS Жилое пространство MisuraEmme

Фото: предоставлено WWTS

Гурмэ не просто ценитель изысканных блюд и знаток кулинарных тонкостей. В более широком смысле гурмэ — это эстет, человек, стремящийся к красоте во всем, что его окружает. В летнем номере «Стиль. Гурмэ» решил сфокусироваться на интересных интерьерных решениях. Начнем, конечно, с кухни, но ею не ограничимся.

Стенд компании MisuraEmme на выставке Salone del Mobile.Milano 2025 уже не в первый раз представлял собой полноценное жилое пространство, разделенное на функциональные зоны. Лейтмотивом экспозиционного интерьера стало размышление о технологической эволюции — движущей силе, которая ведет в будущее эту компанию с богатыми традициями.

Стенд оформил архитектор Массимо Деи, основатель флорентийской архитектурной и дизайн-студии Studio63. Он же создал и ряд новых предметов, обратившись к наследию MisuraEmme. Так, доминантой обеденной зоны стал стол Parteni — перевыпущенная культовая модель Игнацио Гарделлы, которую тот разработал в 1980-е годы. Дизайн-объект, располагавшийся в центре обеденной зоны, притягивает взгляд арочным основанием, придающим силуэту архитектурность. При необходимости площадь столешницы можно расширить за счет выдвигающихся боковых элементов — главным новшеством стал как раз усовершенствованный механизм трансформации. Помимо этого, бренд пополнил свой каталог новым финишем: мрамором в глубоком зеленом цвете со светлыми прожилками. Поверхности в этой отделке напоминают бушующие морские волны и эффектно контрастируют с базовой нейтральной палитрой. Насыщенный изумрудно-малахитовый оттенок задал тон всей экспозиции: в нем выдержана обивка стульев Monterrey и лакированные элементы мебели в спальной зоне.

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Из столовой можно было попасть в гостиную, где разместились диван Rose и минималистичный барный модуль. Пространства разделили при помощи поворотной системы перегородок Puzzle, позволяющей открывать дверь на 180°. Основой интерьера спальни послужила линейка мебели Riverside, разработанная Studio63. Скругленные углы и роскошная отделка, сочетающая глянцевый лак и мрамор,— оммаж духу итальянской вневременной элегантности 1970-х.

Эталонным воплощением технологических инноваций MisuraEmme стала гардеробная с системой хранения Palo Alto, в которую гости стенда попадали через двери Milan. С одной стороны дверное полотно было представлено в рельефной отделке из черного дуба Millerighe (как и прилегающие стеновые панели), а с другой — в гладком шпоне дерева, контрастирующем с фактурным соломенным плетением на фасадах Puzzle. Инженерные и эстетические исследования бюро CR&S MisuraEmme дают возможность создавать бесконечное множество функциональных конфигураций систем хранения и зонирования, сочетать элементы из разных коллекций и сохранять при этом стилистическое единообразие — стенд компании на выставке в Милане наглядно это продемонстрировал.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Сергей Петров