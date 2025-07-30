Эволюция офиса

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офисное пространство 4Mariani

Фото: предоставлено WWTS Офисное пространство 4Mariani

Фото: предоставлено WWTS

Гурмэ не просто ценитель изысканных блюд и знаток кулинарных тонкостей. В более широком смысле гурмэ — это эстет, человек, стремящийся к красоте во всем, что его окружает. В летнем номере «Стиль. Гурмэ» решил сфокусироваться на интересных интерьерных решениях. Начнем, конечно, с кухни, но ею не ограничимся.

В последние годы наблюдается тренд на преобразование стандартных офисных пространств: обстановка в них становится приближенной к домашним кабинетам, где функциональность и эстетика пребывают в гармоничном балансе. Именно этакой подход применила итальянская компания 4Mariani в оформлении своего стенда на выставке Salone del Mobile 2025 в Милане.

Экспозиция, разработанная Лоренцо Де Грандисом, напоминала архитектурный монумент: такое впечатление формировали темные колонны, задающие геометрию пространства, и скульптурная мебель. Эффектный контраст с лаконичной формой создавала отделка из ценных пород дерева, дымчатого стекла и прочной шорно-седельной кожи, на обработке которой 4Mariani специализируется больше 60 лет. Стенд представлял восемь зон: кабинеты и просторный лаундж, вторящий атмосфере роскошных отелей.

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Одним из центральных элементов экспозиции стал стол Euclideo по дизайну Ферруччо Лавиани, словно бросающий вызов гравитации. Благодаря стремительным линиям силуэта столешница будто парит над полом, несмотря на внушительные размеры. В других зонах были представлены офисные решения от студии Palomba Serafini и дизайнера Умберто Аснаго, оформившего кабинет в стилистике ар-деко. Округлые боковины его нового стола Royal отсылают к аэродинамической эстетике стримлайн-модерна, а ромбовидная стежка на седельной коже — к геометрическим паттернам, популярным в эпоху джаза. Спинка рабочего кресла Caiman, состоящая из нескольких секций, обеспечивает естественную поддержку позвоночника и эргономичную посадку.

Также среди новинок — кресла по дизайну Алтеи Прати, результат дебютного сотрудничества архитектора с брендом. В модели Incipit спинка плавно соединяется с подлокотниками, образуя единое целое. Отверстие в нижней части обеспечивает визуальную легкость. В основе кресла Aria — обитые кожей ритмичные планки, придающие образу лаконичность и легкость. Снижает градус формальности диван Siesta, спроектированный Валерио Соммеллой. Его воздушные подушки приглашают к размеренному отдыху — паузы во время работы необходимы для повышения продуктивности. Модульная конфигурация позволяет адаптировать эту модель под любое пространство — так же, как и новый книжный стеллаж Mood System. Функциональная разноплановость этих предметов отвечает глобальной философии компании 4Mariani, которая рассматривает офис как живую динамичную среду.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Сергей Петров