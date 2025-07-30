Кухня с видом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кухня Officine Gullo

Фото: предоставлено WWTS Кухня Officine Gullo

Фото: предоставлено WWTS

Гурмэ не просто ценитель изысканных блюд и знаток кулинарных тонкостей. В более широком смысле гурмэ — это эстет, человек, стремящийся к красоте во всем, что его окружает. В летнем номере «Стиль. Гурмэ» решил сфокусироваться на интересных интерьерных решениях. Начнем, конечно, с кухни, но ею не ограничимся.

Дизайн-коды итальянского бренда Officine Gullo строятся на вневременной классике, однако в серии Contemporanea Collection они интерпретированы в современном ключе: строгая геометрия и визуальная чистота. Именно модель серии органично вписалась в интерьеры резиденции, расположенной в престижном районе Бакхед на севере Атланты. Из панорамных окон пентхауса в небоскребе открываются головокружительные виды на мегаполис, и кухня с выходом на террасу — одна из ключевых видовых точек.

Владельцы жилья, влюбленные в Италию и кулинарию, заочно познакомились с брендом много лет назад, когда увидели фотографии одной из моделей Officine Gullo в журнале — эти страницы они сохранили, взяв на вооружение вдохновляющие идеи. С тех пор кухня флорентийской фабрики стала их мечтой, которую со временем удалось воплотить в жизнь. Выбор отделки соотносится с дизайн-идентичностью линейки Contemporanea: корпус большинства шкафов выполнен из матовой нержавеющей стали, а фирменная декоративная окантовка, подчеркивающая лаконичный силуэт,— из полированного хрома. Столешницы и фартук сделаны из мрамора Arabescato Corchia с экспрессивной фактурой: она добавляет динамики и в то же время помогает сбалансировать футуристичную эстетику металла.

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Модель адаптировали специально под пространство резиденции в Атланте: она создана по индивидуальному проекту, учитывающему особенности планировки и личные пожелания заказчиков, которые очень любят готовить. Вдоль длинной стены разместили двухдверный холодильник с морозильной камерой, навесные шкафы и мойку, под которой скрыты посудомоечная машина и выдвижной контейнер для сортировки отходов. У короткой стены расположились витрины со стеклянными фасадами и внутренней отделкой из натурального дуба. Между ними установили встроенные духовые шкафы, оснащенные множеством разных режимов: они в том числе позволяют готовить блюда на пару и методом су-вид.

Функциональным ядром помещения служит остров в центре: на него специально перенесли варочную панель, чтобы, колдуя у плиты, можно было любоваться видами мегаполиса. В этой рабочей зоне есть специальная панель для приготовления блюд по японской технологии теппаньяки, а также еще одна вместительная духовка и выдвижные ящики для хранения. С одной стороны столешница выступает за пределы основания, формируя барную стойку: остров превращается еще и в социальный центр кухни.

Представитель бренда в России — компания WWTS.

Сергей Петров