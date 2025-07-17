В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за плохого почерка

Депутат Госдумы Антон Ткачев («Новые люди») обратился в Минздрав с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за плохого почерка. В обращении депутата говорится, что неразборчивые письменные рецепты приводят к задержкам в лечении или к выдаче неверного препарата.

Особенно тяжело пожилым людям, которые не могут сами расшифровать назначение врача, отмечает господин Ткачев. «Решить проблему легко. И не курсами каллиграфии, а обычным принтером»,— считает депутат.

В пресс-службе Минздрава «Ъ» сообщили, что предложение депутата к ним не поступало. При этом там отметили, что поднимаемая Антоном Ткачевым проблема уже урегулирована: возможность оформления рецептов в печатном виде регулирует приказ ведомства от 24 ноября 2021 года №1094н. Согласно документу, медработник, оформивший электронный или печатный рецепт неверно, должен его «своевременно» переоформить.

Полина Мотызлевская, Наталья Костарнова