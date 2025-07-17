Госдума приняла в I чтении проект об электронных студенческих билетах

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении электронных студенческих билетов и зачеток во всех колледжах и вузах страны. В случае принятия документа электронные студбилеты и зачетки заработают в учебных заведениях уже с 1 сентября.

Проект поправок в закон «Об образовании» был внесен на рассмотрение межфракционной группой депутатов в январе 2025 года. В пояснительной записке авторы ссылались на результаты правительственного эксперимента, который проводится в 174 вузах (всего их около 1 тыс.) с апреля 2024 года. В его рамках студенты могут получить подтверждение своего статуса при помощи «Госуслуг» (для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись) в формате QR-кода. Его можно предъявить, к примеру, при покупке проездного билета, при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа (или университета) или для отслеживания успеваемости.

С учетом этого механизма законопроект предлагает внедрить электронные документы для всех студентов.

Полина Мотызлевская