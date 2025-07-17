Крымчанина приговорили к 16,5 года за передачу данных о ПВО разведке Украины

Жителя Керчи приговорили к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев по обвинению в передаче украинской разведке секретных данных о ПВО. Об этом “Ъ” сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, крымчанин был настроен против СВО и сам вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По заданию кураторов он направлял фотографии с координатами средств ПВО, за что получил 5 тыс. руб.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Александр Дремлюгин, Симферополь