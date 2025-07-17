Стелу «1000 лет Ярославлю» украсила подсветка

В Ярославле в парке на Стрелке на стеле, посвященной 1000-летию города, сделали архитектурно-художественную подсветку. Фото опубликовал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Для ее подсветки установили 16 светильников. Благодаря им монумент стал более заметным и выразительным в темное время суток. Подсветка стелы — часть масштабной работы по благоустройству Стрелки»,— написал господин Евраев.

Памятник в месте слияния рек Волги и Которосли на нижнем ярусе Стрелки открыли в 2010 году в ходе празднования 1000-летия Ярославля. Проект реализован на средства «Газпрома». На постаменте стоят пять бронзовых фигур: Ярослав Мудрый, ярославна с малышом, воин, священник и горожанин.

Алла Чижова