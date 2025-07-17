ГД одобрила во II чтении освобождение части мигрантов от экзамена по русскому

Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в Россию работать по правительственной квоте.

Проект поправок в ст. 15 и ст. 18 закона «О правовом положении иностранных граждан» разработало Минобрнауки. Авторы проекта считают, что мера упростит процесс привлечения кадровых ресурсов из числа иностранцев.

Правительственная квота предполагает, что иностранный гражданин будет находиться в России не более года. Она также возлагает на работодателя ответственность за своевременный выезд иностранцев из России. В 2024 году квота составила 156 тыс. разрешений. На 2025 год установлена квота в 234,9 тыс. разрешений.

Полина Мотызлевская