Главные новости за 17 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Четыре человека, в том числе трое подростков, пострадали при ночных атаках БПЛА в Воронеже.

ЦИК разрешил использовать «дополнительные формы голосования» в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Липецкий «Моторинвест» вложил 1 млрд руб. в модернизацию производства электромобилей и гибридов.

После отставки Романа Поленкова врио главы тамбовского Моршанска стал Антон Овчинников.

Воронежские фермеры начнут поставлять продукцию X5 Group через агроагрегатор.

Ректором Орловского госуниверситета стал Павел Меркулов.

В Воронеже подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 40 руб.

Алексей Спиридонов из «Патриота» официально возглавил Суджанский район Курской области.

В Воронеже пока не планируют запрещать самокаты вслед за Елабугой и Благовещенском.