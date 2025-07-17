Главные новости за 17 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
Четыре человека, в том числе трое подростков, пострадали при ночных атаках БПЛА в Воронеже.
ЦИК разрешил использовать «дополнительные формы голосования» в Белгородской, Воронежской и Курской областях.
Липецкий «Моторинвест» вложил 1 млрд руб. в модернизацию производства электромобилей и гибридов.
После отставки Романа Поленкова врио главы тамбовского Моршанска стал Антон Овчинников.
Воронежские фермеры начнут поставлять продукцию X5 Group через агроагрегатор.
Ректором Орловского госуниверситета стал Павел Меркулов.
В Воронеже подняли стоимость проезда в общественном транспорте до 40 руб.
Алексей Спиридонов из «Патриота» официально возглавил Суджанский район Курской области.
В Воронеже пока не планируют запрещать самокаты вслед за Елабугой и Благовещенском.