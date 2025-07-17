Алексей Спиридонов официально возглавил Суджанский район Курской области

Депутаты представительного собрания Суджанского района Курской области избрали главой муниципалитета Алексея Спиридонова, который с конца июня занимал этот пост в качестве и. о. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексея Спиридонова знают в районе по помощи в эвакуации мирных жителей

Фото: правительство Курской области Алексея Спиридонова знают в районе по помощи в эвакуации мирных жителей

Фото: правительство Курской области

Алексей Спиридонов родился в 1975 году, закончил Удмуртский государственный университет. С октября 2019-го по апрель 2021 года занимал должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Курской области. До последнего времени возглавлял местный центр военно-патриотической поддержки «Патриот», с августа прошлого года занимался эвакуацией мирных жителей, в первую очередь в Суджанском районе.

«Люди знают его не понаслышке, и главная его задача сейчас — преодолеть управленческий кризис, который сложился в районе. Нам нужно обеспечить массовое восстановление разрушенной инфраструктуры в районе, предстоит фактически заново построить Суджу и десятки других населенных пунктов»,— уверен Александр Хинштейн.

С ноября 2024 года Суджанский район возглавлял Юрий Дмитрюков, сменивший на этой должности Александра Богачева. Он не смог принять участие в последнем конкурсе из-за отсутствия высшего образования.

Алина Морозова