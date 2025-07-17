Воронежские фермеры начнут поставлять продукцию X5 Group через агроагрегатор
ООО «Агрохаб» будет заниматься в Воронежской области организацией поставок плодоовощной продукции из небольших фермерских хозяйств в распределительные центры X5 Group. 15 июля руководитель проекта X5 «Агроагрегатор» Сергей Клюйко на мероприятии официально объявил о начале работы с партнером в регионе.
Открытый в Новой Усмани агроагрегатор стал третьим в Черноземье после запуска двух проектов в Липецкой области в 2023 и 2024 годах. Агроагрегатор представляет собой «центр сбора» продукции местных фермеров, позволяя им формировать централизованные поставки в сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Агрегатор организовывает сбор продукции, переборку, фасовку, калибровку, мойку, стикеровку, временное хранение и транспортировку в распределительные центры X5 в Воронеже и Курске. Кроме того, он ведет юридическое и бухгалтерское сопровождение сбыта.
На территории ООО «Агрохаб» запущено овощехранилище площадью 3 тыс. кв. м, а также цех для переработки, фасовки и упаковки продукции площадью 2,5 тыс. кв. м. Площадка для отгрузки способна вместить до 400 т овощей, а через мощности для хранения, согласно проекту, будут проходить до 10 тыс. т продукции в год.
На данный момент агрегатор работает с 35 фермерами из Воронежской области, регулярный штат предприятия состоит из 40 сотрудников. В смену оператор перерабатывает около 80 т продукции. С начала года (техническое открытие состоялось еще в 2024-м) агрегатор отгрузил в X5 порядка 1,2 тыс. т овощей. Ожидается, что компания поставит в X5 не менее 6 тыс. т продукции по итогам этого года. Сейчас в РФ работает более 20 аналогичных центров.
«Благодаря агроагрегаторам у фермеров появляется гарантированный рынок сбыта, а на полках магазинов увеличивается доля местной продукции. Пока у фермеров нет возможности сотрудничать с компанией напрямую, так как у них нет электронного документооборота, логистики. В этом им как раз помогает агроагрегатор. Он не только занимается предпродажной подготовкой продукции, но и обучает фермеров, чтобы в дальнейшем они могли сотрудничать с нами напрямую. В ближайшее время мы планируем запустить еще аналогичный проект один в Тамбовской области»,— рассказал руководитель проекта «Агроагрегатор» торговой сети «Пятерочка» Сергей Клюйко.
Зампред регионального правительства Артем Верховцев отметил, что «проект позволяет обеспечить взаимодействие с небольшими товаропроизводителями и доставить их продукцию в сетевые магазины»: «Требования ритейлера сложно выполнимы для малых хозяйств. Наличие агрегатора позволяет эти задачи переложить на него. Это развивает товаропроизводителя, стимулирует увеличивать объем производства»,— пояснил Артем Верховцев.
«Фермеры часто ошибаются в том, что будет востребовано на рынке в следующем сезоне. X5 помогает составить план, формируя запрос на продукцию. К тому же компания предлагает цену закупки выше, чем в среднем по рынку, что позволяет стабилизировать работу местных производителей»,— отметил на официальном открытии предприятия глава группы компаний «Логус агро» Игорь Алименко (агроагрегатор открылся на площадке крестьянско-фермерского хозяйства господина Алименко).
По данным Rusprofile, ООО «Агрохаб» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2024 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая фруктами и овощами. Единственный владелец — директор Ирина (Игоревна) Ноздреватых. Компания зарегистрирована по одному адресу с ООО «Логус-агро». Это ООО — структура воронежской группы компаний «Логус агро», общество в равных долях по 33,33% принадлежит гендиректору Игорю Алименко, Елене Соловьевой и Андрею Лысенко. По собственным данным, «Логус агро», помимо выращивания зерновых, производит картофель и овощные культуры, плодово-ягодную продукцию, а также осуществляет хранение и товарную подготовку культур, переработку овощной, проектирование, поставку и монтаж систем оросительного оборудования.