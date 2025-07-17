Воронежские фермеры начнут поставлять продукцию X5 Group через агроагрегатор

ООО «Агрохаб» будет заниматься в Воронежской области организацией поставок плодоовощной продукции из небольших фермерских хозяйств в распределительные центры X5 Group. 15 июля руководитель проекта X5 «Агроагрегатор» Сергей Клюйко на мероприятии официально объявил о начале работы с партнером в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Открытие агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В центре слева направо: директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, глава группы компаний «Логус агро» Игорь Алименко, министр сельского хозяйства области Алексей Сапронов на открытии агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, глава группы компаний «Логус агро» Игорь Алименко, министр сельского хозяйства области Алексей Сапронов на открытии агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открытие агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открытие агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 6 Открытие агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В центре слева направо: директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, глава группы компаний «Логус агро» Игорь Алименко, министр сельского хозяйства области Алексей Сапронов на открытии агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Слева направо: директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин, заместитель председателя правительства Воронежской области Артем Верховцев, глава группы компаний «Логус агро» Игорь Алименко, министр сельского хозяйства области Алексей Сапронов на открытии агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открытие агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открытие агроагрегатора X5 Group в Новой Усмани Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Открытый в Новой Усмани агроагрегатор стал третьим в Черноземье после запуска двух проектов в Липецкой области в 2023 и 2024 годах. Агроагрегатор представляет собой «центр сбора» продукции местных фермеров, позволяя им формировать централизованные поставки в сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Агрегатор организовывает сбор продукции, переборку, фасовку, калибровку, мойку, стикеровку, временное хранение и транспортировку в распределительные центры X5 в Воронеже и Курске. Кроме того, он ведет юридическое и бухгалтерское сопровождение сбыта.

На территории ООО «Агрохаб» запущено овощехранилище площадью 3 тыс. кв. м, а также цех для переработки, фасовки и упаковки продукции площадью 2,5 тыс. кв. м. Площадка для отгрузки способна вместить до 400 т овощей, а через мощности для хранения, согласно проекту, будут проходить до 10 тыс. т продукции в год.

На данный момент агрегатор работает с 35 фермерами из Воронежской области, регулярный штат предприятия состоит из 40 сотрудников. В смену оператор перерабатывает около 80 т продукции. С начала года (техническое открытие состоялось еще в 2024-м) агрегатор отгрузил в X5 порядка 1,2 тыс. т овощей. Ожидается, что компания поставит в X5 не менее 6 тыс. т продукции по итогам этого года. Сейчас в РФ работает более 20 аналогичных центров.

«Благодаря агроагрегаторам у фермеров появляется гарантированный рынок сбыта, а на полках магазинов увеличивается доля местной продукции. Пока у фермеров нет возможности сотрудничать с компанией напрямую, так как у них нет электронного документооборота, логистики. В этом им как раз помогает агроагрегатор. Он не только занимается предпродажной подготовкой продукции, но и обучает фермеров, чтобы в дальнейшем они могли сотрудничать с нами напрямую. В ближайшее время мы планируем запустить еще аналогичный проект один в Тамбовской области»,— рассказал руководитель проекта «Агроагрегатор» торговой сети «Пятерочка» Сергей Клюйко.

Зампред регионального правительства Артем Верховцев отметил, что «проект позволяет обеспечить взаимодействие с небольшими товаропроизводителями и доставить их продукцию в сетевые магазины»: «Требования ритейлера сложно выполнимы для малых хозяйств. Наличие агрегатора позволяет эти задачи переложить на него. Это развивает товаропроизводителя, стимулирует увеличивать объем производства»,— пояснил Артем Верховцев.

«Фермеры часто ошибаются в том, что будет востребовано на рынке в следующем сезоне. X5 помогает составить план, формируя запрос на продукцию. К тому же компания предлагает цену закупки выше, чем в среднем по рынку, что позволяет стабилизировать работу местных производителей»,— отметил на официальном открытии предприятия глава группы компаний «Логус агро» Игорь Алименко (агроагрегатор открылся на площадке крестьянско-фермерского хозяйства господина Алименко).

По данным Rusprofile, ООО «Агрохаб» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2024 году. Основной вид деятельности — торговля оптовая фруктами и овощами. Единственный владелец — директор Ирина (Игоревна) Ноздреватых. Компания зарегистрирована по одному адресу с ООО «Логус-агро». Это ООО — структура воронежской группы компаний «Логус агро», общество в равных долях по 33,33% принадлежит гендиректору Игорю Алименко, Елене Соловьевой и Андрею Лысенко. По собственным данным, «Логус агро», помимо выращивания зерновых, производит картофель и овощные культуры, плодово-ягодную продукцию, а также осуществляет хранение и товарную подготовку культур, переработку овощной, проектирование, поставку и монтаж систем оросительного оборудования.

Ульяна Ларионова