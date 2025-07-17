ЦИК разрешил использовать «дополнительные формы голосования» в Белгородской, Воронежской и Курской областях

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) на заседании 16 июля разрешила использовать на сентябрьских выборах в приграничных субъектах РФ, столкнувшихся с повышенной угрозой безопасности, «дополнительные формы голосования». Их формат местные власти будут определять самостоятельно. Речь идет в том числе о Белгородской, Воронежской и Курской областях, а также ряде других регионов, где можно будет проводить досрочное голосование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Кроме черноземных регионов решение распространяется на Крым и Севастополь, Краснодарский край, Брянскую и Ростовскую области. Зампредседателя ЦИКа Николай Булаев рассказал, что применение дополнительных форм волеизъявления даст возможность работать с избирателями «распределенно», а также обеспечит максимальную безопасность избирательного процесса, которая остается главной целью властей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»