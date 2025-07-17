Россия передала Украине 11 детей

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Россия передала на Украину 11 детей из семи семей. Церемония воссоединения детей с близкими прошла в посольстве Катара в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ситуации у всех разные: например, мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За одной девочкой, которая проживала в России с папой, приехала мама. Тринадцатилетний мальчик после смерти бабушки захотел переехать к сестре. Тринадцатилетняя девочка жила у бабушки, на Украине ее ждет мама»,— рассказала омбудсмен журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Всего при содействии аппарата омбудсмена в Россию были возвращены 25 детей из 17 семей. На Украину и в третьи страны — 112 детей из 88 семей.

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский говорил, что в списке 339 фамилий. 7 июля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в российский список вошли 18 детей. Из них 10 несовершеннолетних находятся на Украине, остальные — в странах Европы. Госпожа Львова-Белова говорила, что передать украинской стороне список планируется на следующем раунде переговоров. Он еще не согласован.

Полина Мотызлевская