Часть Калининградской области осталась без света из-за аварии на ТЭС

На Прегольской ТЭС под Калининградом отключились четыре энергоблока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подтвердил, что в некоторых районах области зафиксированы перебои с электроснабжением.

«Энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения, подключают поэтапно, в первую очередь – социальные объекты. В течение часа все потребители будут подключены»,— написал губернатор в Telegram.

Администрация Балтийского округа уточнила, что в Балтийске «из-за аварии на ТЭЦ-2», в частности, не работают светофоры. Telegram-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде» написал о сбое в движении городского транспорта из-за отсутствия электричества.

Как позднее сообщили «Ъ» в пресс-службе филиала «Калининградской ТЭЦ-2», из-за «внешнего короткого замыкания» на Прегольской ТЭС сработала технологическая защита, были отключены генераторы энергоблоков. «Ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения потребителей, — добавили в пресс-службе. — Причины технологического сбоя выясняются».