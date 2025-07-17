В Приморье выявлена схема оформления тысячи незаконных мигрантов

УФСБ по Приморскому краю задержала группу местных жителей, создавших условия для незаконного проживания на территории страны более 1 тыс. иностранных граждан.

Как сообщила пресс-службы ведомства, злоумышленники организовали схему постановки на миграционный учет иностранцев путем фиктивного оформления договоров аренды.

Следственным подразделением УФСБ РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК). Максимальное наказание — лишение свободы до 10 лет.

В отношении задержанных, количество которых не уточняется, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Чернышев, Владивосток